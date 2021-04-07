菁英盃｜東方兩球挫愉園 贏今季唯一盃賽 逾2000人罷看聲中入場 (22:12)

愉園近期因欠保費及將帥言論涉性別歧視和性騷擾女球證，過去逾一個月成為風波主角，加上在理文拒4強補賽後，獲足總判直接晉身決賽，引起不少球迷批評，有多個本地球迷專頁賽前呼籲罷看拒入場，惟今晚8時在旺角大球場舉行的決賽，仍有2243人入場。

入場觀眾中，有球迷在賽前於座位展示理文球衣，亦有球迷自製紙牌，印上愉園球隊及足總主席貝鈞奇的黑白照，並貼上「歡迎鞠躬」四字，被場內職員要求禁止高舉。今仗愉園雖不乏球迷入場打氣，包括愉園女足的球員們，惟「快活谷」在拍隊照時被噓，而上月底賽後言論涉性騷擾的主角林衍廷，每當觸球及靠近東方球迷區的觀眾席時，均噓聲不絕及被謾罵。

菁英盃賽例訂明每隊均須派3名U22球員，東方正選起用奧利華、鄭子森及倒戈的阿歷斯祖，愉園在聯賽已起用眾多小將，今仗派出朱偉鈞及袁世傑等4名U22球員，但上半場被雙方外援搶盡風頭，愉園的尼日利亞籍快馬羅拔奧度連番盤扭甚具功架，一次長驅直進更引起全場哄動。「快活谷」未受噓聲影響，反而攻勢佔優更具威脅，但在完半場前被東方龍獅先開紀錄，38分鐘，利馬左路開出罰球，中堅艾華度銅頭一搖直入尾柱，為東方半場領先1：0。

換邊後，東方由林恩許入替助攻的利馬，愉園於63分鐘一口氣換入艾迪比帝、潘沛軒及伍家揚加強攻勢，並在71分鐘曾在混戰中將皮球送入龍門，但被指犯規在先入球無效。愉園久攻不下，於81分鐘再失守，林恩許在左路禁區頂遠射入死角，東方憑這球世界波勝2：0，贏得今季港超首項及唯一盃賽錦標。

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