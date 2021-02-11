歐聯8強｜利物浦多蒙特疑齊遭誤判 高普拒怪球證 斥紅軍失準致先輸皇馬 (13:17)

作客的利物浦是役續以年輕球員防線，但尼達利菲臘斯早段走甩雲尼斯奧斯祖利亞，被他接應長傳壓入禁區開紀錄。阿歷山大阿諾特之後頭槌自殺回傳，則造就馬高阿辛斯奧挑過艾利臣比加建功。奧辛卡巴克也試過回傳「撻Q」，阿辛斯奧的射門則被艾利臣擋出，但皇馬半場仍領先2：0，且未曾面對客軍射門。兩軍下半場各由雲尼斯奧斯及穆罕默德沙拿入球，與3年前決賽一樣由皇馬贏3：1，首回合領先。

在阿辛斯奧的入球前半分鐘，利物浦原本嘗試長傳給沙迪奧文尼，後者走位時被盧卡斯華斯基斯從後撞跌，由於皮球偏離二人搶奪的位置，最終球證及視像裁判團隊都未有判罰。文尼因為激烈投訴而被罰黃牌，領隊高普批評球證不公平對待他，但「球證沒令我們落敗」，認為球隊表現差劣才是主因，又解釋完半場前以堤亞高艾簡達拿入替拿比基達的換人：「我不滿己隊上半場控球的處理，反而壓逼做得不錯，逼對手放長波，只是未能爭得第二點。」

至於曼城主場2：1贏多蒙特一仗，奇雲迪布尼先開紀錄後，客軍中場比寧咸一度把握曼城門將艾達臣摩拉斯控球失誤，再射入空門，但球證指他出腳時犯規，並判罰黃牌。比寧咸賽後表示他符合球例下搶球，慢鏡顯示他先中波，評述球賽的曼城舊將夏格維斯亦說：「比寧咸先觸球，贏得控球權，如果有什麼判罰，應是艾達臣踢向他。」多蒙特完場前一度由馬高列奧斯扳平，但菲爾科頓補時絕殺，助曼城下周可帶1球優勢作客。

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