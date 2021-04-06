英超｜連格外借兩個月參與9入球 加利佬稱曼聯勢拒韋斯咸買斷 (18:06)

「鎚仔幫」今仗3個入球均和連格有關，他先在6分鐘藉一次反擊，半場跑足60碼殺入敵軍禁區施射破網。8分鐘後，他再在角球旗前扭過狼隊守將，造就馬蘇亞古傳中，由柏保路科奴斯射成2：0。連格於38分鐘被5名敵衛包圍下，直線助攻查洛保雲，助韋斯咸領先3球，狼隊其後雖有丹當斯卡和法比奧施華各建一功，仍難扭轉敗局。韋斯咸30輪得52分，力壓今輪失分的車路士升上第4，續爭下季歐聯席位。

遭曼聯投閒置散而被外借的連格，自2月初首次為韋斯咸上陣，出戰8場聯賽錄得6入球、3助攻，直接參與9個入球，與熱刺射手哈利卡尼並列英超眾星同期最多。已由曼聯轉投國際米蘭的前隊友盧卡古，今晨在Twitter驚呼：「Damn Jesse」；「加利佬」則表示：「曼聯將他外借，正希望提升他的水平，可能只是想抬高身價，有機會正考慮召回他，因他能真正幫助球隊。」加利佬補充，若連格回歸曼聯，必須接受成為輪換球員。

至於愛華頓被水晶宮逼和1：1，主場失分，以29場47分續排第8，水晶宮則以30場38分排第12。

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