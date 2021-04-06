跳遠王子︱陳銘泰板球場推種族共融 月底再戰鋪路爭東奧外卡 (16:25)

由華裔、印度裔、巴基斯坦裔及孟加拉裔兒童合演的賽事，今早在蒲崗村道配水庫板球場舉行，跳遠港將陳銘泰任頒獎嘉賓。阿泰在2018年獲委任為青奧大使，繼而成為國際奧委會青年領袖，他表示曾到以少數族裔為主的中學分享，當時見華裔和少數族裔學生各有各玩，故萌生以板球推廣共融的念頭，最終獲國際奧委會批款約3萬港元，在2019年舉辦為期半年的訓練班，多項文化交流活動因疫情取消，壓軸的比賽則延至今日舉行。

他表示板球受少數族裔歡迎，吸引華人小朋友參與有助種族共融，板球青少年賽又可採男女混合形式，同時推廣性別平等。阿泰分享道：「初時他們很害羞，但因板球打開話題，亦建立了共同目標。活動原本去年12月結束，但特地拖到疫情放緩才辦比賽，自己是運動員，明白努力練習都是為了比賽，希望他們享受當中快感。他們亦因疫情困在家大半年，今日終於可在自由空氣下奔跑。」

本地田徑比賽上月重啟，阿泰已出戰兩仗，現正備戰月底的系列賽次回合及下月的香港錦標賽。他將在本月16日打第二劑BioNTech復必泰疫苗，距比賽相隔逾一周，不擔心影響發揮，又表示仍有4至6個賽事可爭入東京奧運，自覺朝正確方向進發，期望未來兩項本地賽穩定做出7.7米或以上，下月底或到歐洲出賽，冀以佳績爭得東奧外卡。

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