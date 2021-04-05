高球︱前一哥史派夫破4年錦標荒 周末返福地再爭大滿貫 (19:28)

史派夫昨以並列首位進入最後18洞，第3洞精準開球至旗邊再捉到小鳥，成為全日最佳。這名27歲美籍球手末段多洞有失誤仍補Par，以66桿完成此回合，總桿數低標準18桿的270，則兩桿力壓同胞賀夫曼，自2017年7月後，再次贏得職業賽。他賽後意外地表現鎮定：「我以為自己會出現情緒，慶幸沒有。當然我也沒想過經歷這麼長的高山低谷。」

現時世界排名第67的史派夫今年初回勇，德州賽前已在3場美巡賽取得前4。他本周更會重返成名地奧古斯塔球場，出戰大師賽。他2014年首戰這項大滿貫便奪亞軍，翌年贏出並升上世界第一。

女子賽季的首項大滿貫：LPGA全日空錦標賽今日完結，新西蘭籍韓裔名將高寶璟雖最後1日打出低標10桿的62，但總成績低標16桿的272，仍以兩桿不敵21歲泰籍球手泰華坦娜潔（Patty Tavatanakit），後者成為賽事近38年來首位奪標的職業圈新人。

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