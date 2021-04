高球︱前一哥史派夫破4年錦標荒 周末返福地再爭大滿貫 (19:28)

史派夫昨以並列首位進入最後18洞,第3洞精準開球至旗邊再捉到小鳥,成為全日最佳。這名27歲美籍球手末段多洞有失誤仍補Par,以66桿完成此回合,總桿數低標準18桿的270,則兩桿力壓同胞賀夫曼,自2017年7月後,再次贏得職業賽。他賽後意外地表現鎮定:「我以為自己會出現情緒,慶幸沒有。當然我也沒想過經歷這麼長的高山低谷。」

現時世界排名第67的史派夫今年初回勇,德州賽前已在3場美巡賽取得前4。他本周更會重返成名地奧古斯塔球場,出戰大師賽。他2014年首戰這項大滿貫便奪亞軍,翌年贏出並升上世界第一。

女子賽季的首項大滿貫:LPGA全日空錦標賽今日完結,新西蘭籍韓裔名將高寶璟雖最後1日打出低標10桿的62,但總成績低標16桿的272,仍以兩桿不敵21歲泰籍球手泰華坦娜潔(Patty Tavatanakit),後者成為賽事近38年來首位奪標的職業圈新人。

