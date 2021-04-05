西甲︱種族歧視觸發華倫一度拉隊離場 賽會否認球證施壓續戰 (18:05)

卡迪斯是役以2：1勝出，賽後升上第13位，少華倫1分。惟為他們開紀錄的祖安卡拉，上半場中段與迪亞卡拜一次爭搶後，疑以種族歧視黑人成分的字句稱呼對方。華倫隊長荷西加耶等了解事件後，決定全隊離場抗議，但數分鐘後重新走到場上，只有迪亞卡拜沒有熱身。比賽擾攘20分鐘後重開，迪亞卡拜被曉高古拉蒙入替，而卡拉則半場才退下火線。

華倫西亞會方及主帥查維加西亞都說，基於球例上棄權會被罰0：3落敗，且可能再有跟進判罰，「被逼繼續作賽」，荷西加耶亦表示：「我們被警告後，迪亞卡拜因為心情未平復而無法落場，但希望我們繼續比賽。如不是他這樣說，己隊不會返回草地。我聽到卡拉的中傷說話，非常醜陋。」西甲球證部門反駁，指主球證Medie Jimenez無向客軍施壓。西班牙足總今日指會調查事件。

卡迪斯亦發聲明，「反對一切種族歧視行為」，稱一直要求球員尊重對手。教練施維拉（Alvaro Cervera）稱：「祖安卡拉重覆說他沒有言語攻擊對手，我相信我的球員，換人只是覺得卡拉的表現有不妥。」卡拉明天會出席球隊操練記招，料將首次回應今次事件。

除了在西甲，英超昨晚亦發生種族歧視事件。熱刺因為奧里亞及艾達韋列特國際賽後，未及歸隊作新冠病毒檢測，要以達雲臣山齊士擔正。這名哥倫比亞籍後衛在熱刺兩個失球中都解圍失誤，令熱刺在哈利卡尼上半場梅開二度下被紐卡素逼和。他賽後上載球迷網民留言截圖，指網上種族歧視情况「沒有改善」。熱刺則發聲明，譴責部分留言嘔心，呼籲有關的社交網平台作合適行動。

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