世盃外｜傳多國投訴亞洲足協復賽制度不公 國際足協或介入恢復主客制 (21:01)

世界盃亞洲區外圍賽因疫情自2019年11月後停擺，AFC其後決定將原本的主客制，改為每組其一支球隊主辦餘下賽事的賽會制。而上周其中4支球隊率先復賽，包括F組日本隊14：0狂數蒙古隊，以及D組沙特阿拉伯5：0大勝巴勒斯坦隊，巧合的是兩場均由該組主辦場地的國家隊勝出。

據中國《體壇週報》引述烏玆別克傳媒的消息指，多支亞洲國家隊的足總都對做法感不滿，其中伊朗隊、泰國隊及越南隊等已正式向FIFA投訴，要求恢復原來的主客場制。

消息指FIFA已就是否維持賽會制進行研究，由於現時的賽會制，與FIFA提倡的公平競技原則有所牴觸，假如最終未能訂立讓各方都滿意的方案，FIFA或會拍板恢復主客制。然而一旦落實，餘下賽事將需要重新安排，當中包括身處C組的香港隊。港足在該組暫5戰得5分排第4，尚餘3仗對手分別為伊朗隊、伊拉克隊及巴林隊，而根據亞洲足協的安排，賽會制下該3仗均於巴林上演。

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