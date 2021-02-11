NBA｜快艇大勝殘陣湖人 朗度「地標戰」倒戈 保羅佐治:他是領袖 (17:34)

朗度曾分別協助波士頓塞爾特人及湖人奪得總冠軍，今季初由湖人轉投鷹隊後，早前獲快艇力斟，終換至這支湖人同市死敵。有傷在身的他至今晨終演「地標戰」，對手正是湖人，雖然他後備落埸13分鐘僅得2分、3次助攻及2次搶截，但球隊面對續有勒邦占士及安東尼戴維斯缺陣的「紫金軍團」，最終以104：86大勝，賽後以33勝18負續守西岸第3之餘，亦令對方跌落西岸第5。

賽後主帥盧爾表示：「朗度仍需要時間重拾狀態及融入球隊，但他的能力及經驗毋庸置疑，未來將在陣中擔任更重要角色。」而陣中球星保羅佐治亦對朗度的加盟感興奮：「他是領袖，他來投後大家都很願意聆聽他的意見，我相信只要他與我們建立默契，一切都會變得容易。」

另外，密爾沃基公鹿今落實與控衛賀利地續下一紙4年總值1.35億美元（約10.5億港元），並另外包括約2500萬美元的有條件獎金。

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