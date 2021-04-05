英超｜曼聯反勝白禮頓　落後曼城14分　馬迪爾恐收咧拜利確診 (16:36)

曼聯此役以卡雲尼掛帥，而早前因傷無緣代表英格蘭出席世界盃外圍賽的拉舒福特，以及也缺席U21歐洲國家盃的格連活特均擔正攻堅，卻被倒戈的白禮頓前鋒韋碧克於13分鐘頂入先開紀錄。曼聯至62分鐘才扳平，中場般奴費南迪斯中路策動攻勢，最後傳予左路的福仔第一時間射入遠柱。「紅魔」領隊蘇斯克查其後變陣，先後以翼鋒丹尼爾占士及中場雲迪碧克入替福仔和卡雲尼。83分鐘，曼聯中場保羅普巴禁區內射門「撻Q」，反而變相成為傳中球，造就格連活特近門頂入，以2：1反敗為勝。

蘇斯克查說：「我們找不到比賽節奏，需要整個上半場去適應，這是國際賽檔期後有時會出現的情况。己隊與曼城的仍有很遠的距離，我們仍需為保住第2名而戰。」對於再次反勝，蘇帥坦言麾下似已習慣下來，亦不會因落後而恐慌。

另外，門將甸恩軒達臣各項賽事連續第7次取代迪基亞為曼聯把關，蘇帥說：「我擁有兩個偉大門將，現在是時候尋找他們誰能勝任比賽了。這是我每次都要做的決定。」蘇帥又表示，早前為法國出戰世盃外時扭傷膝蓋的前鋒安東尼馬迪爾或提早收咧，而為科特迪亞隊比賽的守將艾歷拜利則確診。

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