英超｜熱刺被紐卡素逼和排第5 落後「四哥」車路士兩分    (23:09)

熱刺以哈利卡尼伙拍卡路士雲尼斯奧斯攻堅，翼鋒加里夫巴利及傷癒的前鋒孫興慜先列後備。開賽8分鐘，卡尼左路窄位射門被紐卡素門將杜巴夫卡擋出。19分鐘，紐卡素前鋒杜韋加爾近門先頭頂後腳踢，但都過不了熱刺門將洛里斯的十指關。28分鐘，熱刺後防遲遲未能解圍，終被紐卡素中場馬菲朗達夫斜傳前鋒祖連頓射入打開紀錄，卻在兩分鐘後被卡尼極速射入扳平，他更於34分鐘接應中場尼當比利妙傳，於右路勁射助熱刺上半場以2：1反超前。

下半場接戰，熱刺領隊摩連奴以孫興慜入替上半場曾「食詐糊」的雲尼斯奧斯，「老孫」再度與卡尼合作攻堅。64分鐘，摩帥又變陣，以拉美拿入替盧卡斯莫拉，卻始終無法增添紀錄，更在85分鐘被紐卡素中場祖爾韋洛克近射中楣底彈入，逼和2：2完場。

般尼藉基斯活特開賽38分鐘內，先入12碼後助攻前線拍檔馬迪維達領前兩球，卻被主隊修咸頓的中場史超活岩士唐、復出前鋒丹尼艾格斯及中場列特文各建一功，以2：3反負，而修咸頓亦因此避過三連敗。

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