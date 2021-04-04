英超｜曼城拋離曼聯17分奪冠在望 蘇帥忠誠為由拒簽阿古路 (22:01)

曼聯vs.白禮頓 now621台 明晨02：30直播

哥迪奧拿賽前與麾下達成共識，落實戰畢世盃外的球員先列後備，至少7名主將未任正選，只有翼鋒史達寧、費倫托利斯及進攻中場菲爾科頓後備上陣，但仍憑曼城左閘班捷文文迪及前鋒加比爾捷西斯建功，以2：0報卻首循環主場以2：5慘敗之仇。

曼城賽後31戰得74分，領前少踢兩場的曼聯17分，餘下7輪再添11分便可在近4季三奪冠軍。哥帥說：「打敗李斯特城為重奪英超踏出重要一步。我和這班球員已合作5季，你看見他們為球隊的奉獻，奇雲迪布尼、費蘭甸奴……我喜歡所有在這場比賽中爭勝的球員，我們愈來愈接近（冠軍）了。」

此外，今夏離開曼城的阿古路料不會以自由身加盟曼聯，事關「紅魔」領隊蘇斯克查說：「我不會期望一個曾效力一間球會達10年的球員，突然轉投宿敵懷抱。當我是曼聯球員時，若敵對球會嘗試簽入我，好的，究竟忠誠在哪裏？我們是專業的一群，但效力曼聯便不能轉會曼城，但我不會說出曾這樣做的球員名字。」

效力曼聯兩季的前鋒泰維斯，曾於2009年轉投曼城；而蘇斯克查的前隊友門將舒米高，在1999年協助曼聯成為「三冠王」後，先後成為士砵亭和阿士東維拉的球員，最後在2002年加盟曼城，翌年正式掛靴。

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