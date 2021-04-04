港超｜風波主角林衍廷復出迎流浪 米基爾梅開二度助愉園反勝開齋 (19:14)

「快活谷」今午於深水埗運動場迎戰流浪，共689人入場。捲入性騷擾風波的林衍廷因對上一仗領紅牌，停賽一場後今仗復任正選，但流浪先憑播磨浩謙於39分鐘右路傳中，祖連奴門前撞入開紀錄，但剛傷癒復出的祖連奴倒臥在龍門中，發出痛苦叫聲，終被擔架枱走，由黃駿軒入替。

愉園易邊後不乏攻門，未能射破重獲正選的盧兆崎，戰至85分鐘終由米基爾扳平。這名巴西籍外援其後被鍾昇霖禁區內踢中，博得12碼親自操刀中鵠，助愉園以2：1反勝。流浪總監李輝立在完場哨子聲響起後，因不滿12碼判決，走入球場指罵球證，有球迷從看台扔下水樽，流浪教練團有人高呼「真係要正視吓水平」，最終主帥招重文被罰黃牌，李輝立拒接受傳媒訪問。

林衍廷今仗不時被「噓」，隊友葉卓文表示各人已有心理準備：「球隊這幾個月不斷有事發生，總有少少影響，但希望盡力比賽。林衍廷自己都預了會被罵，隊友有開解他，他亦沒理會外界聲音，踢了一場好波。」愉園取得今季聯賽首勝，8輪得8分，壓過流浪升上第5，流浪則以7分排第6。葉卓文稱球隊期待全取3分已久，冀在風波中穩定軍心，亦為周三（7日）出戰菁英盃決賽注入信心。

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