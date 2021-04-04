東京奧運｜池江璃花子全國賽奪東奧資格 戰勝癌病為復出7個月成果灑淚 (17:58)

池江昨日在準決賽總成績排第3位，今日在100米蝶泳決賽排第3線爭牌，最終做出57.77秒封后，較準決賽時間快0.71秒。她達到直入東奧的A標，但較日本隊代表資格慢0.67秒，未知最終能否獲派出戰此項個人賽。不過，她已達到接力賽的日本隊資格，將鎖定最少一張東奧入場券。掂池後看到時間，20歲的她先是振臂慶祝，上水後更激動掩臉落淚。

池江於2018年底的亞運橫掃6金，但翌年2月宣布確診白血病，一度因治療變得骨瘦如柴。她在去年8月底宣布復出，表明只以2024年巴黎奧運為目標，但短短7個月重拾狀態。這次入圍東奧，她稱：「對比5年前的選拔賽，今天的我完全談不上自信，只知道一直努力堅持，就會見到成果。我曾經擔心難在蝶泳重拾狀態，沒想過可以贏得今場比賽，感激隊友推動我，給我鼓勵。」

池江未來數天仍會出戰50米及100米自由泳，爭取代表日本隊出戰個人項目的資格，亦會出戰非奧運項目的50米蝶泳。

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