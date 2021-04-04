英超｜祖達起孖領紅軍作客三連勝 新慶祝動作為「機友」慶生 (16:22)

迪亞高祖達早前在世界盃外圍賽為葡萄牙隊連續上陣3次，此役被利物浦領隊高普先列後備，改由傷癒復出的羅拔圖法明奴擔正，與穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼攻堅，阿仙奴則有為蘇格蘭隊披甲3次的左閘基蘭泰亞尼，因膝部受傷於下半場退下火線，埋下大敗禍根。61分鐘，迪亞高祖達後備上陣，僅3分鐘後，他便接應紅軍右閘阿歷山大阿諾特右路傳中頂入。

沙拿兩分鐘後射穿阿仙奴門將賓特尼奴「大細龍門」，領前至2：0。82分鐘，沙拿右路橫傳予文尼卻未能控定來球，變成助攻後上的祖達射成3：0完場。總計祖達連同國際賽連續披甲4次獨取6球，他在比賽結束後不久，在自己的Twitter電競帳號轉載視頻，解釋他若對阿仙奴建功，便會為近日「牛一」的電子競技選手好友MoveMind慶祝。

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