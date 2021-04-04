英超｜祖達起孖領紅軍作客三連勝 新慶祝動作為「機友」慶生 (16:22)

狀態大勇的迪亞高祖達今晨（4日）在英超後備上陣，頭頂腳踢梅開二度，協助利物浦以3：0大勝阿仙奴，錄得作客三連捷，以30戰得49分升上第5，追至落後昨晚大敗的「四哥」車路士兩分，阿仙奴則以32分續排第9，距下季歐戰參賽權又遠一步。祖達先開紀錄後展示合起雙拳手勢，他解釋是為了慶祝電競選手好友MoveMind近日生日。
迪亞高祖達早前在世界盃外圍賽為葡萄牙隊連續上陣3次，此役被利物浦領隊高普先列後備，改由傷癒復出的羅拔圖法明奴擔正，與穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼攻堅，阿仙奴則有為蘇格蘭隊披甲3次的左閘基蘭泰亞尼，因膝部受傷於下半場退下火線，埋下大敗禍根。61分鐘，迪亞高祖達後備上陣，僅3分鐘後，他便接應紅軍右閘阿歷山大阿諾特右路傳中頂入。
沙拿兩分鐘後射穿阿仙奴門將賓特尼奴「大細龍門」，領前至2：0。82分鐘，沙拿右路橫傳予文尼卻未能控定來球，變成助攻後上的祖達射成3：0完場。總計祖達連同國際賽連續披甲4次獨取6球，他在比賽結束後不久，在自己的Twitter電競帳號轉載視頻，解釋他若對阿仙奴建功，便會為近日「牛一」的電子競技選手好友MoveMind慶祝。
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