英超︱堤亞高施華復出半場被逐 車路士反負西布朗 杜曹首嘗敗績 (21:26)

車路士在國際賽期有中場尼高路簡迪掛彩，但堤亞高施華傷癒，今仗坐鎮防線，前鋒迪姆華拿在國家隊失機後，亦續獲信任掛帥。站穩陣腳後，他們憑馬高斯阿朗素罰球射中柱，由基斯甸普列錫補中而領先。惟施華其後封阻射門時，鏟中西布朗中場奧基約高斯魯，連同早段曾拉跌半單刀的馬圖斯佩雷拉，未夠半小時便兩黃一紅被逐，車路士因而要以安達斯基斯坦臣入替薛耶治重組防線。

在後衛達拉奧沙及伊雲諾域傷出下，多踢一人的西布朗亦趁勢換入前鋒哥林羅賓遜轉守為攻。佩雷拉在上半場補時梅開二度，羅賓遜及麥巴耶戴亞尼易邊後亦有進帳，即使華拿70分鐘橫傳美臣蒙特建功，但羅賓遜補時埋齋，令之前14場只失兩球的車路士，主場慘負2：5，杜曹亦首嘗敗績。

另外，尼日利亞籍前鋒伊恩拿祖獲得上月最佳球員獎後，與李斯特城續約多兩季至2024年。

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