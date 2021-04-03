港超｜安永佳偕加維蘭下半場建功 近2000人見證傑志挫理文穩榜首 (20:35)

今日兩場港超是觀眾席入座率由50%放寬至75%的首個比賽日，理文對傑志在可容納約3500人的將軍澳運動場有1872人入場，晉峰在主場青衣運動場對東方龍獅則有588人入場。

傑志今仗精銳盡出，以「黑山伊巴」丹恩奴域為首的多名新兵均正選，本周回歸的艾力士先列後備；理文有射手洛迪古斯及門將陳嘉豪倒戈，中場顏樂楓及後衛荷西安祖則因傷缺陣。上半場雙方互有攻守，惟主隊的金承龍直射角球，或客軍前鋒安永佳完半場前的半單刀，均未能攻破大門，半場踢成0：0。

傑志在換邊後9分鐘打破僵局，安永佳接應基爾頓罰球傳中頭槌迎頂，陳嘉豪雖撲到皮球，但旁證示意已入白界判入球有效，是他個人今季各項賽事第11球。67分鐘，傑志前鋒加維蘭在右路妙射得手，為「藍鳥」鎖定2：0勝局；重返傑志的港足前鋒艾力士於85分鐘後備入替。

傑志10戰22分繼續不敗，拋離踢少兩場排第3的理文多達10分。東方龍獅有翼鋒費蘭度梅開二度兼交出一次助攻，亦是這名34歲入籍翼鋒為新東家上陣9場後首次建功，加上利馬、辛祖及王力威各入一球，作客以5：0大勝晉峰，賽後9戰18分續排次席，踢少一場落後傑志4分。

今季港超踢三循環，傑志在雙循環已對畢東方及理文，2勝2和對賽成績佔優。第三循環分爭標及護級組，暫定在下月22日展開，「藍鳥」此前餘下4仗，對手是積分榜中下游4隊，分別為晉峰、愉園、冠忠南區及標準流浪，衛冕形勢佳。不過，傑志總教練朱志光拒評爭冠機會：「聯賽仍有多仗，我們對流浪都曾失分，所以要集中應付。勝出今仗提升球隊不少信心，但如何保持表現是關鍵。」

安永佳繼首循環後鬥理文再次建功，他稱很高興能入球協助球隊，並稱第三循環未知能否如期舉行，緊接每場賽事都當作決賽。理文主教練陳曉明對賽果感失望，認為雙方踢得較保守，承認球隊表現欠佳，創造攻門機會不多，處理臨門一腳欠理想，失這場「6分波」對爭標是打擊，緊接要盡快讓球隊振作。

相關報道：重返鋒線喚初心 安永佳土炮自強 半季入球雙位數 瞄準大港腳席位

其他報道：NBA︱殘陣勇士兩節輸51分破新低 遭速龍血洗 K湯臣痛斥隊友無心戀戰