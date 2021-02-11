東京奧運｜池江璃花子衝奧迎好開始 全國賽100蝶第3闖決賽 (18:02)

20歲的池江日前與著名導演是枝裕和合作，為護膚品牌拍下電影，講述從患白血病到復出的心路歷程。雖然她自康復後一再強調目標是2024年巴黎奧運，但今日在全國賽再以時間證明狀態。她於頭炮女子100米蝶泳初賽，以58.68秒在小組率先掂池，在28名泳手中以總成績次名闖關，較首名的相馬愛慢0.30秒，下午再推前時間至58.48秒，同樣是小組首名，並以總成績第3名游進明天的決賽。

池江患白血病前，於2018年以56.08秒刷新此項日本紀錄，這次時間雖難與全盛時期比較，但闖進決賽引證復出的成果。東奧訂明代表隊在每個游泳細項，最多可派兩名達A標的泳手出戰，日本泳總將100米蝶泳代表資格訂為57.10秒，較A標快0.82秒。池江明日將在決賽爭入東奧，未來數天亦會參戰50米自由泳、100米自由泳及50米蝶泳，並在屬奧運項目的兩項自由泳爭入場券。

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