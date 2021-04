NBA︱殘陣勇士兩節輸51分破新低 遭速龍血洗 K湯臣痛斥隊友無心戀戰 (16:49)

勇士首節原只落後26:27,但第2及第3節只攻入30分,相反遭速龍狂轟81分,是NBA有紀錄以來連續兩節最大分差紀錄。近6年曾三奪總冠軍的勇士,今仗最多落後60:121,終以77:130敗走,續排西岸第10。主教練卡爾以恥辱來形容球隊被擊潰:「沒有咖哩仔及祖利蒙特,一旦出錯便像無人掌舵。」他補充格連曾熱身,但手指傷令他無法持球,因而未能上陣。咖哩仔則料在後日早上作客阿特蘭大鷹隊時復出。

今仗亦成為近25季NBA,第3場兩軍分差曾大於60分。季初因腳跟重創收咧的基利湯臣,賽後走到更衣室,小前鋒比斯摩亞說:「對這3名曾五度殺入總決賽但今日缺陣的主力來說,這確實難以接受。基利說到這場輸得很難看,自己很想落場,他真的發火了。」一年生後衛文尼安也表示比斯摩亞所言非虛:「我不太確定說話內容,但在走廊聽到的是場上應更用心一點,我絕對同意。」

另外,「字母哥」安迪度高安普今早獨取47分,助密爾沃基公鹿作客127:109擊敗波特蘭拓荒者,其內線18射全中更追平名宿張伯倫1967年創下的紀錄。聯盟一哥猶他爵士則以113:106力退芝加哥公牛,延續隊史連勝紀錄至21場,連續24場得分逾110亦是聯盟近39年最佳。

Via @ESPNStatsInfo : This was just the fourth time in the last 25 seasons that a team trailed by 60+ points.— Nick Friedell (@NickFriedell) April 3, 2021

Mannion clarified that Klay's message wasn't to the entire group -- just talking to some players in the hallway. "I heard him in the hall a little bit just talking about 'We got to have a little more heart,' which I 100 percent agree with."