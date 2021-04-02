港超︱謝家強完成隔離參與加盟傑志首操 期待相隔半年循序重返球場 (18:10)

傑志在2月中宣布簽入兩名前富力R&F後防羅拔圖及謝家強，後者由英國輾轉返港後，昨日終完成21日隔離期，今早參與在傑志首課操練。傑志總教練朱志光表示，謝家強因隔離逾三周，需時恢復體能及比賽狀態，難在明日傍晚5時半作客將軍澳運動場對理文的港超大戰粉墨登場。

謝家強表示，傑志現時陣容具備實力，近期亦願意多給機會年輕球員證明自己，28歲的他亦希望可從中進一步協助球隊，並期待盡快重返球場，聽到「藍鳥」球迷呼喊其名字的打氣聲。

另外，香港足總今日公布獲民政事務局資助推出「香港足球總會職業足球員獎學金計劃」，為現役及退役足球員提供獎學金，每年最多獲4.21萬元，最多可取得4年資助，贊助獲選球員在港進修證書、文憑或學位課程，或由指定足球機構提供的教練課程。計劃策劃人的港足教練張健峰表示：「我曾為職業足球員，深明當中追求學業的困難，這計劃可減輕這些球員因為學費帶來的財政負擔。近年退役球員亦有機會獲取更多學歷資格，為退役後生活作好準備。」

計劃對象包括現役及退役港超球員，今季提供10個名額，當中現役港超球員為目前港足或青年隊成員，獲球會推薦及居港滿3年或以上。退役足球員須持有香港永久性居民身分證，曾在港超上陣5季以上及需在退役兩年內申請，申請人需在下周三（7日）前報名，遞交申請表、球員履歷及超聯球會推薦信到香港足總教練培訓部評定資格，結果將於5月初以信函通知所有申請人，6月中發放獎學金。

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