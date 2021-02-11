港超丨足總董事會建議理文拒戰菁英盃「從輕發落」 月中紀律委員會聆訊性別歧視投訴 (20:51)

身兼愉園主席貝鈞奇今日出席足總董事會，在討論有關愉園事項期間避席，會後見傳媒。對於理文拒絕出戰菁英盃4強補賽，貝鈞奇前日稱理文退賽已屬違規，但未透露會否判罰，他今日續稱足總「按本子辦事」，但透露董事會上有提及對球市的影響等，稱「大家都覺得應從輕發落」，事件將交由紀律委員會處理。

理文近日沒回應事件，球隊今午在facebook專頁上載4月賽程，稱球隊本月將出戰5場聯賽。有球迷留言促足總讓理文出戰菁英盃決賽，亦有球迷發起聯署，呼籲杯葛下周三愉園對東方龍獅的菁英盃決賽，貝鈞奇表示「不希望見到，但理解球迷的想法」。

原本欠交保費的愉園及天水圍飛馬已繳清款項，上訊得直後亦毋須停賽，貝鈞奇稱足總對於欠交保費沒明確罰則，今日董事會亦未再談對兩隊的懲罰。貝鈞奇稱：「有頭髮邊個想做癩痢？球隊財困是否應豁免、諒解，如果保費都交不了，再罰他們十萬八萬又是否合適？」他又澄清自己任愉園體育會主席，而非足球隊班主。

至於女球證羅碧芝早前去信足總，投訴於上月21日的港超聯賽被愉園主教練鮑家耀及球員林衍廷性別歧視，後者亦涉及性騷擾。足總今午發聲明表示關注，強調致力提倡平等機會，會參考國際足協及亞洲足協的章則，或對相關人士罰款或停賽等，事件將按程序由紀律委員會處理。

紀律委員會原定下周二（6日）開會討論上述事宜，但貝鈞奇稱準備相關文件及程序需時，延至委員會在本月19日的會議才進行羅碧芝投訴的聆訊，屆時將傳召投訴人及被投訴者作供，包括處理林衍廷於上月21日一仗賽後，向羅碧芝投訴過激領紅牌的後續判決。

貝鈞奇又談及申辦下月的亞協盃分組賽，表示仍和當局商討細節，但他相信符合相關防疫及檢測要求後，外隊抵港不用隔離21天，但一切仍待落實。足總另宣布成立超級青年聯賽，賽事明日（2日）展開。

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