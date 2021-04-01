世盃外丨西班牙擒科索沃居首 拒認對方屬國家 直播評述不提名字 (19:15)

丹尼爾奧莫、費倫托利斯及謝拉特摩蘭奴先後在34、36和75分鐘建功，令西班牙隊以3：1輕取科索沃隊。科軍藉「鬥牛兵」門將烏尼西蒙在70分鐘衝出禁區解圍後甩腳，被中場比沙夏利米截獲，再施展長程笠射破蛋。

科索沃於2008年宣布獨立，但西班牙一直拒絕承認。科索沃足總曾發表聲明，堅稱科索沃是一個國家，故此若此役賽前不准唱國歌和展示國旗，便會拒絕比賽。至於直播比賽期間，西班牙電視台評述員全場沒說過「科索沃」這單獨詞語，卻有提及科索沃足總，而球場內的電子螢幕亦只以英文細楷「kos」來代表科軍。

西班牙隊教練安歷基此役賽前，與部分助手因酒店電梯故障，被困1小時致遲了抵達球場，他說：「我們是有B計劃的，我的其他教練團成員亦可督師。即使我不能來到這裏，分別也不會太大的。」另外，中堅沙治奧拉莫斯於86分鐘才後備上陣，令其國際賽次數增至180場，這皇家馬德里隊長回應道：「上陣1分鐘、踢足全場或半場，全都不是我可以決定。這是教練的決定。」

D組法國隊則憑基沙文在60分鐘一箭定江山，以1：0擊敗波斯尼亞隊凱旋。這名巴塞隆拿前鋒趕過名宿查斯古特，以35球升上隊史射手榜第4位；門將洛里斯則追平另一名宿亨利，以123次並列上陣第2多球員。紀錄保持者是142次的杜林。

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