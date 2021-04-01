U21歐國盃丨英格蘭遭克羅地亞「另類絕殺」 D組包尾出局（附精華） (18:02)

今屆「幼獅」擁有多名英超新星出征，包括利物浦中場居迪斯鍾斯、車路士翼鋒赫臣奧杜爾、阿仙奴中場伊美路維與前鋒尼基迪亞，以及錫菲聯門將蘭斯達爾等。不過球隊今屆表現未如理想，頭兩仗分別0︰1僅負瑞士U21，以及0︰2不敵葡萄牙U21，亦令今晨一戰非勝不可之餘，亦要爭取在得失球上取得優勢。

這場生死戰英軍有赫臣奧杜爾及伊美路維因傷避戰，不過仍憑水晶宮翼鋒伊比爾治伊斯，射入由尼基迪亞博得的12碼，以及居迪斯鍾斯的入球領先兩球，原本有望以1個得失球之差反壓克軍出線，惟戰至完場前補時，克軍憑效力里爾的後衛杜馬高巴達歷突施冷箭死角入網，最終「幼獅」雖以2︰1獲勝，但由於得失球及對賽得失球，分別不如同分的克羅地亞及瑞士，終在D組以包尾出局，相反克軍則力壓瑞士及英軍，以次名晉級，將與西班牙U21爭入4強。

C組方面，丹麥U21以3︰0大勝俄羅斯U21，3戰全勝以首名晉8強，法國隊則以次名出線。

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