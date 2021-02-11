世盃外丨德國爆大冷負北馬其頓　20年世盃外首敗　《圖片報》：太尷尬了 (17:04)

德國隊此役有門將紐亞缺陣，改由達史特根把關，隊長一職則由根度簡擔任。北馬其頓隊的37歲前鋒彭迪夫於上半場補時階段，接應中場伊尼斯巴迪希傳送射入，成為攻破「日耳曼軍團」大門年紀最大的球員。63分鐘，德國隊翼鋒利萊辛尼博得12碼，根度簡操刀扳平。他其後在80分鐘左路傳中予門前無人看管的迪姆華拿，但這名後備上陣的前鋒竟「撻Q」不中目標，錯失黃金機會。5分鐘後，北軍中場艾利夫艾馬斯建殊功，協助球隊以2：1勝出，亦是德國隊自2001年以1：5慘負英格蘭隊後，再在世盃外敗北。

路維說：「失望是巨大的。這是一次挫折。我們犯下很多錯誤，未能控制戰局，也找不到方法來應付北馬其頓隊，而且讓他們反擊。」根度簡則說：「事實是這賽果是不容許發生的。我的感覺是北馬其頓隊全場只曾兩次迫近我們的龍門和入了兩球，這太容易了。己隊的機會較多，卻最終只入1球。」對於華拿未能射入反超前一球，根度簡說：「我為他感到難過。」總計效力車路士的華拿近31場國際賽及球會比賽只入了兩球。

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