世盃外丨英軍迎殘陣波蘭 修夫基促勿輕敵 根度簡代紐亞任德國隊長 (23:10)

英格蘭vs.波蘭 有線601/661台周四凌晨02：45直播

波蘭隊近日禍不單行，「羅拔仔」上場世盃外觸傷膝部，另外4名國腳亦確診，令教練保羅蘇沙稍感安慰的是，其中一名「中招」球員中場基祖華克，在第2次檢測後呈陰性，可以隨隊出征。波蘭隊人腳不整，修夫基賽前叮嚀英格蘭國腳必須嚴陣以待：「波蘭隊還有一些很高質素的球員，認為他們不足為患是幼稚的想法，否則便會自食其果。一支球隊不會依賴一個球員，我們須為這場比賽準備就緒。」

他又稱美臣蒙特周二只是未有與大隊一起熱身，但有一起訓練，故此預料這名22歲車路士中場可連續3場世盃外擔正。英格蘭隊暫以兩戰兩勝得6分排榜首，領前隨後的匈牙利隊和波蘭隊兩分。

J組兩戰得6分的一哥德國隊，將迎戰以3分排第3的北馬其頓隊，教練路維證實門將紐亞不會披甲，料由達史特根頂上，亦是這名巴塞隆拿球星自2019年11月後，再次在國際賽亮相。隊長一職方面，路維說：「若中場根度簡上陣的話，便會是隊長。紐亞雖缺陣，但仍會留在隊中。」與德國隊同是兩戰兩勝的次席球隊阿美尼亞隊，將會迎戰暫得3分的羅馬尼亞隊。

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