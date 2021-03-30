世盃外｜亞洲區戰火重燃 日本14蛋數蒙古 寫隊史第二大勝仗 (20:40)

在疫情下，世盃外亞洲區自2019年11月後停擺，今晚終告續戰，每組過往的主客制，改成由每組其中一個國家主辦餘下小組賽，F組賽事由日本主辦。「藍武士」今仗面對弱旅蒙古隊，正選陣容與日前友賽大勝韓國隊有兩個變動，二閘由小川諒也及松原健代替佐佐木翔及山根視來。在小組前4仗未失一球的日本隊，是役防線亦未受考驗，並憑南野拓實、大迫勇也、鎌田大地、守田英正及對方的烏龍球，半場5球領先。

換邊後戰情更加一面倒，藍武士由大迫勇也再入兩球，加上伊東純也、古橋亨梧及稻垣祥亦梅開二度，以及淺野拓磨的入球，終以14：0狂數蒙古隊，在F組5戰全勝且入27球失零球續居首。這亦是藍武士史上第二大勝仗，僅次1967年以15：0大勝菲律賓隊的賽事。球隊上一次單場入10球，為1997年兩鬥澳門隊的世盃外賽事。

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