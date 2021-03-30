菁英盃｜理文曾稱足總決定「打倒昨天的我」 貝鈞奇：退賽已屬違規 (21:15)

據悉足總在本月初董事會通過菁英盃4強愉園對理文設補賽後，曾在本月中安排補賽，但理文回覆拒絕參賽。貝鈞奇今晚出席足總周年大會後表示，對該場4強未能舉行感遺憾，並稱上訴委員會及董事會都是希望尊重賽制，以及青年球員有多點比賽才作這決定，並確認周四董事會將討論理文不參加賽事後續，最終交由紀律委員會審議：「理文拒絕參賽已構成違規，足總一定按程序辦事，無任何豁免例子，至於最終紀律委員會如何審議及結果則是後話。」

愉園一度因欠保費而停賽，但繳清費用後獲准參賽，理文曾發聲明形容有關決定是「今天的我打倒昨天的我」。不過，貝鈞奇認為，事件雙方有誤解或疏忽致未能協調：「當然理文有其理解，但足總也只是按照紀律程序做事。」他拒絕評論對理文有何懲罰，只稱希望本地球圈和諧與互相理解。根據足總比賽章程，若盃賽已展開及有球隊在完成一場賽事後退出，將罰款不多於8萬港元。

至於女球證羅碧芝投訴愉園主教練鮑家耀及球員林衍廷，早前在賽後的言論分別涉性別歧視及性騷擾。貝鈞奇稱，本周董事會亦會討論事件，最終亦會交由紀律委員會判決：「球員互相或向球證在場上言論衝突一直以來在比賽都有，最後都會紀律處分。球員批評球證水平觀乎全世界球壇也有這情况，都有誤判出錯，但以香港球場設備來說，短期內做不到VAR（視像裁判）。」

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