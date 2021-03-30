港超｜艾力士回巢傑志爭取征亞冠 朱志光慶幸前線添幸福煩惱 (18:00)

艾力士此前效力傑志6季，憑出戰亞冠及港隊比賽時的出色表現，於2018年夏天北上轉投中甲球會延邊富德，半年後登陸中超加盟大連一方，但季中被取消註冊，過去逾一年半只在預備組上陣或到其他中甲球會試腳，並於去年底完約。他最近回港重返傑志，可隨隊再戰亞冠分組賽。

這名入籍港將在新冠病毒檢測呈陰性後，今早完成重返後傑志首操，操練後與英文名一樣的總教練朱志光擁抱合照。艾力士表示，跟傑志商討不久便達成協議，期望透過訓練重拾佳態：「球隊有很多前鋒，無論我是否正選，又或出任哪個位置，球會需要我時便會盡力，今次回來是為了再次享受足球。」回到熟悉的訓練場與職球員重逢，他稱現在的傑志陣容更年輕，有不少潛質小將，32歲的他重申未是老將，仍是現役港足成員，有力繼續貢獻球隊。

朱志光表示，艾力士回歸希望再踢亞冠，笑言其人工雖隨「通脹」而增加，但從首操所見身形未走樣，體能未見減退，過去在大賽或亞洲賽表現亦有保證：「雖然過去一年他少比賽，但慶幸沒嚴重受傷，而且在國內訓練量比在港的多。我認識他太耐，艾力士就是艾力士，不是這麼容易就放棄足球的人。」對於前線又多一員有否人滿之患，朱笑言希望「塞車」：「最好塞到我前面唔知落邊個正選先。」朱補充，艾力士仍需時尋回比賽感覺，料未能趕及周六港超大戰理文的賽事。

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