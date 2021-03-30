名宿現身｜張子岱80大壽亮相活動騷腳法 嘆香港足球水平倒退 (19:04)

張子岱近年甚少公開露面，今日踏入80歲，罕有現身活動，宣傳香港電台新節目《香港足球名人堂》。作為首個華人征戰英格蘭頂級聯賽的一代球星，他表示冀為推動本地足運再出點力。另一名宿黃文偉、香港足球總會主席貝鈞奇、香港體育學院主席林大輝等亦有出席，張、黃二人獲現役港超愉園球員袁世傑、朱偉鈞，以及兩名理文U10小將獻花致意。

張子岱表示，對現時香港足球的水平感失望，慨嘆由昔日的亞洲足球王國退步至三、四線，認為教練偏重理論、球員生活條件優厚等都是原因。他又表示，由於港超聯觀賞性一般，近年已沒再密切關注，但稱上周末到跑馬地踢波時，意外地觀看了大埔以2：1擊敗東區的港甲賽事：「東區坐擁不少前港隊、港超球員，自然不用多說，反而大埔即使形勢比人弱，都有幾個後生仔表現不錯，我問身旁朋友為何他們踢不到港超，原來又是資金問題，真可惜。」

張子岱又表示雖已年屆八十，但「託賴」尚算健康，「三高」中只有血壓問題。他分享當年為追趕外國球員的體格，十多歲開始改以肉類、而非米飯為主食，習慣維持至今，以致現時體型肥胖，但表示當年對加強對抗性和體能甚有幫忙。

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