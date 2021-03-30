轉會｜曼城將立銅像致敬阿古路 勢搶夏蘭特補空缺 (12:18)

6月滿33歲的阿古路，今季因為膝傷而缺席上半季比賽。他近月亦未能重返正選，英國廣播公司分析這是導致他離隊的主因。曼城名宿米卡李察士稱：「我們不知道內幕，可能是他決意離開，但如果被逼走的話，就是另一回事。除了基利安麥巴比、艾寧夏蘭特或哈利卡尼，有誰還可取代他？」

曼城盛傳對多蒙特的夏蘭特有興趣，但面對車路士、拜仁慕尼黑、皇家馬德里的競爭。國際米蘭前鋒盧卡古據報亦在曼城考慮之列，而阿古路的潛在下任東家亦包括車仔及國米，選擇或左右曼城的收購行動。

阿古路15歲便於阿根廷獨立隊出道，3年後登陸歐洲球壇，加盟馬德里體育會，2010年贏得歐霸冠軍，翌年轉投曼城。其英超首季煞科戰的補時3分鐘建功，助曼城絕殺昆士柏流浪後，以得失球差力壓宿敵曼聯，首次英超封王。他10季聯賽上陣271場入181球，位列入球榜第4，亦是外援首位。國家隊方面，他與美斯、迪馬利亞等曾贏過2007年世青盃冠軍、2008年北京奧運金牌，亦一直是成年隊主力，但只曾為阿根廷隊贏過3次世界盃或美洲盃亞軍。

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