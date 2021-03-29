本地足球︱球迷組織晤楊德強商討「增場」計劃 考慮私人球場增公眾時間 (23:00)

出席與會人士，還有沙田區議員陳兆陽及「香港足球教練大聯盟」召集人吳子維。陳智聰會後表示，會面逾一小時氣氛良好，透露楊德強會上認同在《香港規劃標準與準則》下，現時11人標準場和小型硬地場數目上是未達標，認為透過「提升足球場地設施5年計劃」可增加40至50個場地，並會促使其他私人場地開放更多時間予公眾使用，包括足總的將軍澳足球訓練中心及南華會新落成的球場，並澄清政府大部分場地已符合國際足協非比賽用地標準，未來目標每區至少有兩個標準硬地場，以及考慮每5年全面更換仿草場的草地。

此外，陳智聰表示，「撐場」提出球場增設高位攝錄設備，以協助足球訓練及比賽分析，引述楊德強同意有關設施有實際用途，會作考慮，但提及在建築署規限下，增建有蓋球場有難度，但對方透露當2023年啟德體育園落成後，園內有加建上蓋及座位的露天球場，可供足總舉行5人賽。

其他報道：港超︱兩新兵前鋒助理文挫飛馬升第3 廖國文12碼判決再惹執法爭議

其他報道：港超︱丹恩奴域再建功 傑志3蛋贈晉峰 球證羅碧芝性騷擾風波後首執法