國際賽︱久保建英兩度角球助攻板倉滉建功 日本奧運隊友賽大勝 (22:07)

U24日本奧運隊上周五在東京友賽0：1不敵U24阿根廷隊，兩軍今晚（29日）移師福岡北九州市再戰，主隊正選作出9個變動，憑鳥栖砂岩前鋒林大地在完半場前先開紀錄，加上後衛板倉滉在下半場兩度接應久保建英開出的角球頭槌梅開二度，最終大勝3：0。
此外，美國隊今晨在東京奧運男子足球中北美洲外圍賽4強，以1：2不敵洪都拉斯隊，緣盡東奧及連續三屆缺席奧運，洪都拉斯隊則與同日獲勝的墨西哥隊，取得東奧男足主賽圈16支參賽球隊最後兩個席位。東奧男足項目將於7月22日至8月7日舉行，下月21日將於瑞士蘇黎世的國際足協總部舉行分組賽抽籤。
至於世界盃亞洲區外圍賽次圈亦重燃戰火，日本隊將相隔16個月再戰世盃外，成為F組賽會主辦方後，明晚6時30分在千葉市福田電子體育場對榜尾的蒙古隊。「藍武士」主教練森保一暗示，將沿用上周四友賽主場以3：0大勝韓國隊的陣容爭連勝。
日本隊上仗世盃外已是2019年11月14日作客2：0挫吉爾吉斯隊。F組在塔吉克隊上周四主場3：0大勝蒙古隊後，形勢上日本隊4戰全勝12分居首，塔吉克隊多踢2場落後2分緊隨，蒙古隊6戰僅1勝敬陪末席。日本隊主帥森保一透露，今仗不打算作太多變動，暗示正選將跟友賽韓國隊相若，該仗正選起用南野拓實及大迫勇也等8名歐洲外流兵。「藍武士」在2019年10月首循環主場以6：0大勝蒙古隊。沙特阿拉伯隊周三凌晨在C組主場對巴勒斯坦隊。
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