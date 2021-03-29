國際賽︱久保建英兩度角球助攻板倉滉建功 日本奧運隊友賽大勝 (22:07)

此外，美國隊今晨在東京奧運男子足球中北美洲外圍賽4強，以1：2不敵洪都拉斯隊，緣盡東奧及連續三屆缺席奧運，洪都拉斯隊則與同日獲勝的墨西哥隊，取得東奧男足主賽圈16支參賽球隊最後兩個席位。東奧男足項目將於7月22日至8月7日舉行，下月21日將於瑞士蘇黎世的國際足協總部舉行分組賽抽籤。

至於世界盃亞洲區外圍賽次圈亦重燃戰火，日本隊將相隔16個月再戰世盃外，成為F組賽會主辦方後，明晚6時30分在千葉市福田電子體育場對榜尾的蒙古隊。「藍武士」主教練森保一暗示，將沿用上周四友賽主場以3：0大勝韓國隊的陣容爭連勝。

日本隊上仗世盃外已是2019年11月14日作客2：0挫吉爾吉斯隊。F組在塔吉克隊上周四主場3：0大勝蒙古隊後，形勢上日本隊4戰全勝12分居首，塔吉克隊多踢2場落後2分緊隨，蒙古隊6戰僅1勝敬陪末席。日本隊主帥森保一透露，今仗不打算作太多變動，暗示正選將跟友賽韓國隊相若，該仗正選起用南野拓實及大迫勇也等8名歐洲外流兵。「藍武士」在2019年10月首循環主場以6：0大勝蒙古隊。沙特阿拉伯隊周三凌晨在C組主場對巴勒斯坦隊。

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