桌球︱傅家俊放眼年底全英賽 寄語吳安儀享受職業旅程 (19:08)

Marco承認，過去一年訓練量很少，包括疫情令桌球館關閉，他試過一兩個月未曾接觸過桌球棒，是他職業生涯從未遇過：「都不容易，見到其他球員繼續比賽，自己卻留港，但當給自己一個休息機會，都打了這麼多年，希望有個正面心態，叉足電重新出發。這一年雖然很少打桌球，但相信一、兩小時已可進入比賽狀態，當然未去到100分，但可以很短時間就打得不錯。」

Marco稱下次參賽需視乎英國疫情，期望可在年底參與全英賽，並相信若要出外比賽就一定要打疫苗，但暫時未有詳細資訊，亦不會給自己太大壓力，如要多少時間內達某個排名或成績：「希望先取回比賽感覺，享受桌球最重要。」

對於師妹吳安儀同獲外卡，Marco提及適應英國生活重要：「很多海外球員就是因為未能適應當地生活而成績欠理想，所以她在這方面要有心理準備，但我相信她可做到，因為她對桌球很有熱誠，成為職業桌球員也是她夢想，相信她會很享受今次旅程，這方面我不太擔心。」桌球重新納入2030年亞運，他對此感高興，稱「桌球應該屬於亞運」，亦可給香港青年選手目標和強心針，並笑言自己屆時以運動員身分參加機會不大，但如香港桌球需要幫手定必盡力支持。

Marco今日活動公布與設計師梁慶紀合作研發組合式兒童桌球學習遊戲枱，並已在網上平台上架，Marco的女兒都有出席。

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