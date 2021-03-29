中超︱戴偉浚轉戶籍獲認證勢圓國足夢 江蘇隊落實棄戰新季 (20:10)

在香港出生的戴偉浚去年7月加盟深圳隊，一直被指有意代表國足上陣，但由於他擁有英國國籍及香港永久性居民的身分，在中國不承認雙重國籍下，未有資格為國足披甲。然而據新浪等近日引述網站Transfermarkt的中國籍管理員消息，指深圳隊早前為戴偉浚申請轉換戶籍，並已獲廣東省相關部門認證，假以時日將有望取得為國足上陣的資格。根據香港入境事務處的資料，由於戴偉浚並非放棄中國籍，在轉換戶籍後料仍擁有香港居民身分。

另外，中國足協今日發布中超至中乙的球隊名單，已停運的上屆中超冠軍江蘇隊落實棄戰，盛傳財困的天津津門虎（前稱天津泰達）則未有退出。而另一中超球隊廣州城（前稱廣州富力），今午在微博宣布簽入山東泰山（前稱山東魯能）門將周煜辰。這名26歲前中國國奧隊成員曾外借至已解散的港超球會富力R&F，2018/19球季助球隊取得港超亞軍。

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