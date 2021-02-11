F1︱咸美頓揭幕戰險勝韋斯塔本封王 日本新星角田裕毅初戰勇奪兩分(附精華) (18:08)

疫情下新季改由巴林上演揭幕戰，並有限度開放觀眾席予車迷入場。韋斯塔本上周六在排位賽力壓咸美頓，連續兩年在巴林站排頭位。今晨正賽初段保住領先的韋少，戰至第18個圈入維修站，惟出站後被較早前已入站的咸美頓超越。由於兩次入站均較對方遲，韋少末段在輪胎較新的優勢下，圈速明顯較快，直至最後3圈終力追至1秒的「DRS射程範圍」，雖然韋少一度成功超前對方，但過彎超前時卻四個轆同時出界，在賽會警告車隊必須讓回位置，否則受罰的情况下，韋少其後聽取指令讓位後再追趕，但黑帝此後未再予機會對方，最終這名7屆世界冠軍以0.745秒之差力壓韋少衝線，在新季先拔頭籌。而相隔3季重返F1的名將艾朗素，代表阿爾派（前稱雷諾）出戰表現未算突出，末段亦因機件問題退賽。

此外，代表紅牛二隊艾法托利出戰的日籍新星角田裕毅，在F1初戰以第13位起步，雖早段一度再跌數位，但其後站穩陣腳的他，比賽中段起不斷超車，包括超越艾朗素、雷干倫及維迪等名將，在末段他再壓過雅士頓馬田的史杜爾，以第9名衝線，取下兩分，是自2012年的小林可夢偉後，再有日本車手在F1取得分數。

至於代表哈斯出戰的「車神」米高舒密加兒子米克舒密加，初戰F1以第16位完成。而其隊友、俄籍新人馬斯本，則繼練習賽及排位賽後再出意外，開賽首圈便「自炒」退賽。

F1首站前10位

車手 車隊 得分

1.咸美頓 平治 25

2.韋斯塔本 紅牛 18

3.保達斯 平治 16

4.諾利斯 麥拿侖 12

5.佩雷斯 紅牛 10

6.陸奇尼 法拉利 8

7.列斯亞度 麥拿侖 6

8.辛尼斯 法拉利 4

9.角田裕毅 艾法托利 2

10.史度爾 雅士頓馬田 1

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