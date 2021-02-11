世盃外︱西班牙絕殺反勝開齋　安歷基：幾乎心臟病發　伊巴謙助攻瑞典3蛋贈科索沃 (17:07)

西班牙隊在B組首仗被希臘隊，以一個爭議12碼逼和1：1失分，此役雖作客格魯吉亞隊，但安歷基並沒派傷癒不久的中堅沙治奧拉莫斯落場，令球隊沒有皇家馬德里球員壓陣，卻派遣年輕的前鋒拜恩基爾、中場柏迪和後衛柏度樸路等擔正，但上半場控球率高達75%，惟隔靴搔癢下，於43分鐘被格軍中場基華拉斯基利亞偷襲得手先拔頭籌。

安歷基下半場先後調入丹尼爾奧莫、守將恩尼高馬天尼斯及中場堤亞高艾簡達拿，並在56分鐘藉翼鋒費倫托利斯接應左閘佐迪艾巴傳球扳平。西班牙隊其後再換入中場馬高斯洛蘭迪及奧耶沙巴爾加強攻力，終在補時1分鐘再憑佐迪艾巴助攻丹尼爾奧莫，以2：1險勝完場前少踢1人的格軍，打開世盃外的勝利之門。

安歷基說：「我差點心臟病發。我們最終獲得應得的賽果，而即使不能有這結果，我也不會太介意。反勝有利球員的士氣，但亦告訴我們，每場外圍賽都是難打的。對手往往側重防守，而且此役場地惡劣，令皮球像不斷蹦蹦跳跳的兔子。」

西班牙隊下仗對手是科索沃隊，後者今晨先被瑞典隊老將伊巴謙莫域在12分鐘以後腳助攻後衛奧古斯天臣，加上隊友鋒將阿歷山大伊沙克及中場施巴斯坦拿臣建功，主場以0：3大敗。瑞典隊賽後兩戰得6分排榜首，領前次席西班牙隊兩分。

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