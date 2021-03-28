東京奧運︱李嘉維合資空手道場育新血 未忘港將身分下月入奧最後一搏 (19:19)

港將李嘉維與兩名拍檔開設道場，今日邀請親友舉行簡單的開張儀式。他去年疫下以Uncle Jimmy之名網上教學，見證學生轉變換來成功感，辦學理念亦由禮數做起：「道場標誌是空手道筆劃第一點，像學空手道一樣，要求學生先學禮數。」他稱只是小股東，會兼任教練，亦未忘港將身分。自去年初以來，他整整一年未有比賽，下月底迎來第一擊，與劉慕裳、李振豪，鄭子文、曾綺婷等隊友，先出發葡萄牙集訓及參戰排名賽，再轉赴巴黎出戰奧運終極資格賽，估計到埗毋須隔離，但要先行檢測。

雖然他所屬的自由搏擊75公斤級別，多達100名選手爭奪東奧最後3席，但這名2014年亞運銀牌得主對入奧信心十足：「競爭一定很激烈，我會先在葡萄牙試驗訓練成果，有信心巴黎一戰可以爭得入場券。」他又表示，早前已接種復必泰疫苗第一針，因未有任何副作用，未有為政府叫停接種而擔心，但能否趕及4月底出發前打第二針，他稱仍要視乎未來情况。

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