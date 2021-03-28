港超︱丹恩奴域再建功 傑志3蛋贈晉峰 球證羅碧芝性騷擾風波後首執法 (20:34)

青衣運動場觀眾席可容納約1500名觀眾，在防疫指引入場限半下，今仗有671人入場，繼標準流浪本月14日對傑志後，第二次在這球場掛紅旗。香港足球總會在賽前半小時已宣布門票售罄，球場附近天橋續有人群聚集遠觀。傑志今仗正選有隊長黃洋復任正選，球星丹恩奴域先列後備，上半場「藍鳥」最具威脅攻門為小將畢頓禁區內攻門，但未能轉化為入球，半場互無紀錄。

上輪港超被愉園將帥批評執法水平的女球證羅碧芝，該仗捲入被性別歧視及性騷擾風波後，今晚再次出現在港超比賽，出任第四球證負責舉補時牌及換人分牌。

傑志易邊後換入丹恩奴域扭轉戰局，先在56分鐘由前鋒加維蘭接應安永佳傳中近門打破僵局，4分鐘後安永佳再助攻丹恩奴域殺入禁區再下一城，個人7場入5球續大勇，加上另一新兵後衛羅拔圖在78分鐘後上攻門埋齋，射入在「藍鳥」首個入球，最終以3：0輕取晉峰。傑志賽後9戰19分續不敗，多踢一場領先次席的東方龍獅4分。

晉峰借將閘衛鄭璟昊承認，一次走甩丹恩奴域便讓對方把握機會入球，證明對方的級數，又稱對方入場後令傑志改變進攻模式，晉峰防守一時未適應而連番失守。傑志總教練朱志光表示，因3日前有賽事，正選陣容有調整，並透露左閘小將陳晉一早前施半月板小手術，料仍需休戰一至兩周。

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