港超︱兩新兵前鋒助理文挫飛馬升第3 廖國文12碼判決再惹執法爭議 (18:15)

飛馬今季在菁英盃兩度大敗予理文，今仗重返元朗大球場以完整陣容出擊，理文則有新前鋒洛迪古斯首次正選，伙拍另一新兵金承龍攻堅。理文賽前少踢一場落後排第3的飛馬1分，開賽僅10分鐘有中場顏樂楓傷出，但在22分鐘由金承龍直射罰球先開紀錄。2分鐘後，理文再有中堅荷西安祖傷出，由早前因歧視風波內部停賽一場的余煒廉復出入替。

飛馬上半場佔較多攻勢，於完半場前出現爭議一幕，一次角球攻勢在禁區一輪混戰，理文中場沙普文被指撞跌飛馬中場基斯，執法球證廖國文直指12碼，達施華一射中鵠追平1：1。換邊後僅6分鐘，輪到飛馬翼鋒達施華再受傷，由羅振庭入替。59分鐘理文再反先，洛迪古斯接應金承龍，轉身抽射得手，協助球隊再領先2：1及取得在新東家首個入球，最終理文憑這入球，在1524人入場下作客2：1險勝飛馬。完場後理文後衞曾錦濤與飛馬後衛方栢倫爭執口角，兩隊幾乎釀成衝突，但球證未有「派牌」。廖國文離場時，看台上有球迷手持辱罵他的標語。

理文主教練陳曉明表示兩名主力早段傷出，調動受限下苦勝，又稱主力射手尼迪利掛靴後接連失分後，洛迪古斯雖只有3周訓練，但今仗證明射手價值，亦相信「要爭標必須要有質素」，認為其西班牙風格亦合適理文踢法。對於12碼失球判決，他稱沒看重播下不覺得是碰撞犯規，但對千鈞一髮下球證判12碼沒太大意見，並笑言「希望有一日有VAR（視像裁判）」：「球證也是人，有時真的看不到，常說政府有支援，港超是否也可獲得支援，爭取一個較少資源也可做到的VAR模式呢？有重播的話看法也會有不同，畢竟足球比賽一個入球關鍵性太大。」

飛馬主帥郭嘉諾表示，雙方9號球員把握力成勝負分歧，讚對方奠勝一球精彩，而飛馬前鋒山度士亦有近門頭槌幾乎再扳平，認為球隊已進步很多，表現有目共睹，但質疑亞冠延至6月底後，本地賽程頻密或令雙方球員受傷。他亦為曾錦濤與方栢倫解畫，稱二人緊張賽事才有言語爭執：「兩個都不是年青球員，其實都要做回榜樣給在場觀眾看。」

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