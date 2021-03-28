世盃外｜杯葛卡塔爾世盃續發酵 德國足總偕比利時主帥反對 (14:24)

英國《衛報》早前報道，自下屆世界盃於2010年落實由卡塔爾主辦後，已有6500名外勞因工傷意外死亡，但卡塔爾政府稱因世盃離世是「非常小的比例」，令挪超球會特林素要求挪威足總考慮杯葛世盃。德足總會長基拿說：「卡塔爾政府已有些改革，而且取得明顯改善。儘管還有一段路要走，但杯葛行動或會阻礙它的進展……每個球員從小就夢想能參加世界盃，同時他們也知道並非為人權而比賽。」

比利時隊主帥馬天尼斯亦說：「杯葛世盃是大錯特錯的。它不會是很好的解決方案，而是幾乎只會令你無法面對它……主辦世盃不單可使卡塔爾出現改變，其他中東國家也可以受惠於讓全世界關注世盃，可確保我們尊重的人權得以發揚。」

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