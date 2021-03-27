港超｜愉園小將涉出言性騷擾女球證 潘文迪稱球員行為不當 將內部處分 (21:36)

6日前執法愉園對天水圍飛馬的女球證羅碧芝，近日投訴該仗被逐的林衍廷言論性騷擾，據悉足總將在4月6日聆訊。潘文廸回應時以行為不當來形容事件，預計麾下面臨停賽，會方亦會有處分：「這是事實來，唔啱就係唔啱，無論足總最後的判決結果如何，會方都有需要作出一些處罰。始終他是年青球員，球會有義務去教導他成熟點。」

羅碧芝同時投訴鮑家耀性別歧視，亦有女足球員聯署，指控鮑批評羅體能未達要求時，要求不再派女球證執法男子賽事的言論不能接受。潘文廸表示對方無意歧視，只是口快失言，反駁外間輿論：「如果他是這樣的人，我想他很難過去長期在女子隊立足。據我所知他之前教的兩支女子隊，都與他感情很好。」

潘文廸亦表示，愉園已去信足總，內容是就愉園對飛馬以及之前對晉峰兩仗，提交有關執法爭議的意見。愉園以0：1不敵晉峰一仗，主球證庾建峯被指漏判愉園一個12碼。潘表示足總及球證部門，可公開更多判決指引予球會。他又讚賞今日對南區一仗的主球證黃偉倫「吹得好，兩邊都沒有爭議」。

賽事方面，愉園續由鮑家耀場邊督師下，開賽早段憑傷癒的翼鋒羅拔奧度建功領先，但南區完半場前有日籍外援川瀨浩太接應右路傳中頭槌扳平。南區下半場有多次機會反勝，但隊長佐佐木周禁區內射斜後，另一次埋門被愉園隊長盧斯安奴護空門。夏志明離門8碼單刀亦被屠俊翹救出，兩隊在1007名球迷見證下，終賽和1：1。東方龍獅則在斧山道運動場，作客3：1擊敗標準流浪，終止3場不勝走勢，升上次席，落後傑志1分。

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