優秀教練｜沈金康第11次膺全年最佳 東奧在即信李慧詩成熟應戰 (17:07)

2019賽馬會香港優秀教練選舉頒獎禮以網上形式舉行，205名教練在七大組別奪獎。全年最佳教練獎由沈金康及殘疾人羽毛球教練劉南銘瓜分，單車隊教練Herve Dagorne及壁球教練梁勤輝，各奪個人及團體項目青少年組獎。沈金康帶領的單車隊，在2019年有李慧詩及繆正賢揚威世界賽及亞洲賽，助他自2000年起第11次獲獎。正身處中國的他稱：「我也忘記拿過多少次全年最佳教練獎，心想『有那麼多年了嗎』，數一數原來時間也很長了，我習慣比賽後就不會回頭再想。」

東奧延至今年7月23日揭幕，「牛下女車神」李慧詩被視為獎牌大熱，港隊亦將有李海恩、人選待定的女子麥迪遜組合及男子公路代表，一同出征東京。沈教練稱除了李慧詩，港將已在中國訓練及參戰全國賽，亦期望5月主場舉辦的場地國家盃，會讓李慧詩得以備戰：「李慧詩已經成熟，希望她能夠在奧運得到展示。香港將於5月辦場地國家盃，如疫情受到控制，對備戰奧運有很大幫助，李慧詩也會參加這個比賽；其他運動員亦正為全運和明年亞運準備。」

焦點得獎名單

個人項目高級組 沈金康（單車）

團體項目高級組 劉南銘（殘疾人羽毛球）

個人項目青少年組 Herve Dagorne（單車）

團體項目青少年組 梁勤輝（壁球）

優秀服務獎 徐梓熙（滑浪風帆）

最佳教練培訓工作者獎 雷雄德（獨木舟）

最佳隊際運動教練獎 Paul John（欖球）

其他報道：疆棉風波｜中媒稱足協內部會議譴責Nike 球靴技術或成解約關鍵

其他報道：疫後復戰 麥帥未忘港足藍圖 征世盃外加緊部署 盼長遠青訓一針見血