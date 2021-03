球壇奇聞︱東非蚊型島國科摩羅首闖非國盃決賽周 正選11人全生於法國 (21:13)

曾屬法國殖民地的科摩羅,現時世界排名第130位,球員主要來自法國低組別球會,今場11名正選球員全是在法國出生的科摩羅移民後代。該國自2005年成為國際足協成員,但從未曾在世界盃外外圍賽取勝,此前3屆非洲盃外圍賽亦只得3勝5和14負劣績。惟他們今屆保持不敗,包括去年11月主場守和埃及隊,現於G組與埃及隊同5戰得9分,領先第3的肯尼亞隊5分,數日後作客開羅只需爭首名。全隊賽後在更衣室瘋狂慶祝。

D組的岡比亞隊亦首度打入非洲盃決賽周,他們主場1:0小勝安哥拉隊,與加蓬隊攜手出線。加軍隊長奧巴美揚在3︰0大勝剛果民主共和國有進帳。C組的加納隊1:1賽和南非隊後,亦提前一輪晉級。

🇰🇲🌍🥳#FridayFeeling brought to you by the first Comoros team ever to reach the #AFCON @fedcomfootball | @CAF_Online | #AFCON2021Q pic.twitter.com/2et7VAgphb