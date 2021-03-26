球壇奇聞︱東非蚊型島國科摩羅首闖非國盃決賽周 正選11人全生於法國 (21:13)

曾屬法國殖民地的科摩羅，現時世界排名第130位，球員主要來自法國低組別球會，今場11名正選球員全是在法國出生的科摩羅移民後代。該國自2005年成為國際足協成員，但從未曾在世界盃外外圍賽取勝，此前3屆非洲盃外圍賽亦只得3勝5和14負劣績。惟他們今屆保持不敗，包括去年11月主場守和埃及隊，現於G組與埃及隊同5戰得9分，領先第3的肯尼亞隊5分，數日後作客開羅只需爭首名。全隊賽後在更衣室瘋狂慶祝。

D組的岡比亞隊亦首度打入非洲盃決賽周，他們主場1：0小勝安哥拉隊，與加蓬隊攜手出線。加軍隊長奧巴美揚在3︰0大勝剛果民主共和國有進帳。C組的加納隊1：1賽和南非隊後，亦提前一輪晉級。

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Quelle joie ! Les @_coelacanthes entrent dans l’histoire en validant pour la première fois leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations !

Avec un match Nul à domicile contre le Togo, les Verts arrachent le point qui leur manquaient pour se qualifier à la CAN !



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