疆棉風波︱內地網民籲中超隊轉用國產品牌 促中國足協表態維護尊嚴 (19:35)

球衣贊助商為Nike的上海申花，昨午在微博上載操練照片，但將帥球衣上的Nike標誌消失，官方網站其後更將球員照全部「下架」，疑是避免再顯示有Nike標誌的照片。另一中超隊廣州城（前稱廣州富力）在今日（26日）下午亦上載訓練照，但訓練服均以黑色背心遮蓋，未知是否續採用Nike的產品。現任新疆足協副主席的中國前國腳孫繼海，更稱「中國已不是100年前的中國」，直斥西方國家借新疆借題發揮。

與此同時，內地網民亦紛紛在網上表態，並呼籲中國足協等立即表明立場，與Nike等品牌割席。有網民稱中國足協此時仍未發聲，如何為球會及球員樹立榜樣。亦有網民建議國足及中超隊應轉用安踏或李寧等國產品牌，維護國家尊嚴。但據內地傳媒報道，中國足協與Nike的合約至2026年屆滿，合同總額高達12億元人民幣（約14.25億港幣），若提前解約勢需賠償。Nike同時亦贊助中國田徑隊、男子籃球隊及女子籃球隊。

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