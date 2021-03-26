世盃外｜連格助攻領三獅大勝 德軍世盃外17連勝創隊史 (17:02)

今季由曼聯外借至韋斯咸後脫胎換骨的連格，重獲三獅軍團徵召後即獲正選，今晨對聖馬力諾隊一仗全場10射5中，雖未能親自破網，但易邊後8分鐘助攻予卡維特利雲。而後者上半場與禾特普斯、史達寧各建一功，加上首獲喼帽的奧尼屈堅斯於63分鐘埋齋，助英格蘭隊大勝5：0。連格賽後甚為感慨，在Twitter寫道：「能再披上這件戰衣，對我來說就是一切。回歸之路真漫長，亦令這刻變得更甜！」

至於同組的波蘭隊落後兩球後扳平，78分鐘再被反超前，終憑羅拔利雲度夫斯基末段入球，作客以3：3驚險逼和匈牙利隊。

J組的德國隊在哥列斯卡、夏維斯和根杜簡各建一功下，主場以3：0挫冰島隊。根據數據網站Opta，德軍近17場世盃外全勝，打破隊史紀錄。另一傳統勁旅意大利隊則出戰C組，主場以2：0輕取北愛爾蘭隊。

To be able to wear this shirt again means the world to me! It’s been a long journey back but makes this moment even sweeter!! 🙏🏾🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ #England #Jlingz pic.twitter.com/GE6QVEIPxy — Jesse Lingard (@JesseLingard) March 25, 2021

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