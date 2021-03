世盃外｜連格助攻領三獅大勝 德軍世盃外17連勝創隊史 (17:02)

今季由曼聯外借至韋斯咸後脫胎換骨的連格,重獲三獅軍團徵召後即獲正選,今晨對聖馬力諾隊一仗全場10射5中,雖未能親自破網,但易邊後8分鐘助攻予卡維特利雲。而後者上半場與禾特普斯、史達寧各建一功,加上首獲喼帽的奧尼屈堅斯於63分鐘埋齋,助英格蘭隊大勝5:0。連格賽後甚為感慨,在Twitter寫道:「能再披上這件戰衣,對我來說就是一切。回歸之路真漫長,亦令這刻變得更甜!」

至於同組的波蘭隊落後兩球後扳平,78分鐘再被反超前,終憑羅拔利雲度夫斯基末段入球,作客以3:3驚險逼和匈牙利隊。

J組的德國隊在哥列斯卡、夏維斯和根杜簡各建一功下,主場以3:0挫冰島隊。根據數據網站Opta,德軍近17場世盃外全勝,打破隊史紀錄。另一傳統勁旅意大利隊則出戰C組,主場以2:0輕取北愛爾蘭隊。

To be able to wear this shirt again means the world to me! It’s been a long journey back but makes this moment even sweeter!!

