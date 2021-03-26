世盃外｜狂牛兵爆冷首戰不勝 伊巴謙復出獻助攻領瑞典奏捷 (15:27)

是役控球率達8成的西班牙隊，有佐治高基於32分鐘前傳，艾華路莫拉達心口控定即在小禁區左路射近柱入網，但帶傷上陣的隊長沙治奧拉莫斯半場退下火線，恩尼高馬天尼斯入替後11分鐘，禁區內鏟倒敵鋒馬蘇拉斯（Giorgos Masouras）被罰12碼，客軍隊長巴卡錫達斯（Anastasios Bakasetas）操刀中鵠，兩軍最終各一言和。

西班牙隊對上一次在世盃外首戰不勝，要數到2004年9月作客以1：1賽和黑山隊，當屆狂牛兵在小組排第2，經過兩輪附加賽才保住2006年世盃決賽周席位。球隊將在下周一（29日）作客格魯格亞隊，以及下周四（4月1日）迎科索沃隊，主帥安歷基稱賽前已決定拉莫斯只踢半場，澄清對方並非傷出，未來兩仗可繼續上陣。

而「瑞典戰神」伊巴謙莫域相隔近5年重返國家隊，今晨即助攻予域陀卡里臣，領軍以1：0輕取格魯吉亞隊，全取3分後暫居B組榜首。

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