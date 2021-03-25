世盃外｜阿爾巴尼亞警力不足 三獅下周日難出征 德國隊公布有球員確診 (22:58)

阿爾巴尼亞足總發表聲明道：「今天（25日）收到地拉那地方警察總局的一封信，提及地拉那地方警察總局的結構，不能保證在阿爾巴尼亞對英格蘭賽前、比賽期間和賽後能採取有效措施。」聲明亦指出，阿國足總要求開放國家體育場周邊空間後，國家當局並無回覆……已要求對事態有緊急反應，又稱「取消阿爾巴尼亞隊與英格蘭隊的比賽，將為我們的國家、國家隊乃至整個阿爾巴尼亞足球的形象，帶來災難後果」。

另外，英軍主帥修夫基重申前鋒「福仔」拉舒福特及翼鋒布卡約沙卡，於香港時間周五凌晨迎戰聖馬力諾上陣成疑，又稱福仔的傷勢比沙卡嚴重，如無意外會避戰客軍聖馬力諾隊。

此外，德國足總今日證實大軍出現一宗感染新冠病毒個案，但周五凌晨在J組首仗迎戰冰島隊仍會如期舉行。據德國《圖片報》報道，中招者是曾代表德國出賽兩次的慕遜加柏中場莊拿斯荷夫曼，與他有緊密接觸的是另一國腳RB萊比錫後衛侯斯頓保。後者檢測後呈陰性，但仍須被隔離，無緣鬥冰島隊。此外，德國隊教練路維賽前稱讚曼城的根度簡、拜仁慕尼黑的哥列斯卡及甘美治狀態非常好，勢會非常倚重這3名中場。

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