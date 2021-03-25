世盃外｜夏蘭特展示T恤標語撐人權 挪威隊為卡塔爾世盃外勞發聲 (19:12)

挪威隊賽前列陣時穿上印有展示人權、為卡塔爾外勞發聲的白色T恤，教練蘇巴根表示希望藉此向國際足協施壓，關注卡塔爾人權狀况。卡塔爾世界盃籌委會未有即時回應事件。英國《衛報》早前報道，自下屆世界盃於2010年落實由卡塔爾主辦後，已有6500名外勞因工傷意外死亡，卡塔爾政府曾稱2011至19年，外籍人士死亡總數逾140萬，因世盃離世是「非常小的比例」；挪超球會特林素其後要求挪威足總考慮杯葛2022年世盃。

賽事方面，前鋒阿歷山大索洛夫及中場基斯坦科斯維特建功，助挪威隊領前上半場，加上後衛莊拿斯史雲遜在57分鐘埋齋，以3球淨勝直布羅陀隊旗開得勝。首任挪威隊隊長的阿仙奴中場馬田奧迪加特今仗因足踝受傷，下半場退下火線，表現一般的多蒙特箭頭艾寧夏蘭特則在62分鐘被調離場。教練蘇巴根賽後稱奧迪加特傷勢不嚴重，後者亦派「定心丸」：「我扭傷了足踝，但我下場對土耳其隊定可上陣。」

其他報道：東京奧運｜121天聖火傳遞展開 菅義偉缺席出發儀式 重申盡力做好防疫

其他報道：英超｜畢特辭任曼聯一隊發展總監 傳投打比郡與領隊朗尼合作