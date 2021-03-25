世盃外｜夏蘭特展示T恤標語撐人權 挪威隊為卡塔爾世盃外勞發聲 (19:12)

挪威隊今晨（25日）在世界盃外圍賽歐洲區G組首戰，作客以3：0打敗直布羅陀隊。挪威隊主將艾寧夏蘭特及馬田奧迪加特此役賽前，與隊友穿上印有「人權—球場內外（Human rights-on and off the pitch）」的白色T恤，為2022年世盃主辦國卡塔爾的外勞發聲，教練蘇巴根亦稱希望藉此向國際足協施壓。
挪威隊賽前列陣時穿上印有展示人權、為卡塔爾外勞發聲的白色T恤，教練蘇巴根表示希望藉此向國際足協施壓，關注卡塔爾人權狀况。卡塔爾世界盃籌委會未有即時回應事件。英國《衛報》早前報道，自下屆世界盃於2010年落實由卡塔爾主辦後，已有6500名外勞因工傷意外死亡，卡塔爾政府曾稱2011至19年，外籍人士死亡總數逾140萬，因世盃離世是「非常小的比例」；挪超球會特林素其後要求挪威足總考慮杯葛2022年世盃。
賽事方面，前鋒阿歷山大索洛夫及中場基斯坦科斯維特建功，助挪威隊領前上半場，加上後衛莊拿斯史雲遜在57分鐘埋齋，以3球淨勝直布羅陀隊旗開得勝。首任挪威隊隊長的阿仙奴中場馬田奧迪加特今仗因足踝受傷，下半場退下火線，表現一般的多蒙特箭頭艾寧夏蘭特則在62分鐘被調離場。教練蘇巴根賽後稱奧迪加特傷勢不嚴重，後者亦派「定心丸」：「我扭傷了足踝，但我下場對土耳其隊定可上陣。」
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