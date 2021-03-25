國際賽︱日本隊今年主場首戰大勝宿敵韓國隊 取近4次交手首捷 (21:08)

日本隊今仗是在2021年首場賽事，緊急事態日前解除後，今仗有8356人入場觀戰，戰將球衣首次刻上紀念日本足協成立100周年的字樣，正選強陣出擊，有8人屬外流球員，包括南野拓實、大迫勇也、鎌田大地及富安健洋等球星；相反作客的韓國隊有熱刺球星孫興慜因傷退隊，前線僅由華倫西亞前鋒李康仁肩負重任，防線則有趙賢祐及金英權等經驗戰將領軍。

主場出擊的日本隊在15分鐘先開紀錄，大迫勇也後腳妙傳予右閘山根視來後上勁射破網，首次代表大國腳上陣即取得入球。11分鐘後，兩名德甲兵策動一次快速反擊，大迫勇也傳予鎌田大地殺入禁區妙射建功，「藍武士」半場領先2：0，加上82分鐘同在德甲效力的中場遠藤航頭槌建功，繼2011年後再次在友賽以3：0大勝韓國隊。日本隊主教練森保一亦一吐在2019年底東亞盃決賽周，被對手擊敗屈居亞軍的烏氣。

U24日本奧運隊明晚6時在東京體育場友賽U24阿根廷隊，料由兩大新星久保建英聯同三笘薰領軍，兩軍下周一晚會在福岡再賽。

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