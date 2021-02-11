東京奧運｜121天聖火傳遞展開 菅義偉缺席出發儀式 重申盡力做好防疫 (15:37)

聖火傳遞今早於福島展開，2011年女足世盃冠軍球員宮間綾及岩清水梓等，在J-Village足球基地一同擔任首棒火炬手，大使三明治人及石原里美等亦有亮相出發儀式。因應疫情，儀式罕有地全程閉門，只設網上直播，組委主席橋本聖子稱，全球在過去一年經歷艱難日子，但聖火火焰沒失去希望，希望傳遞活動能燃起日本及全球人民希望。

留在東京的菅義偉向傳媒稱，日本政府會與東京都政府及國際奧委會合作，強調會盡全力採取所有防疫措施，希望舉辦一場安全的奧運。

聖火傳遞今日至周六在福島傳遞，以紀念311地震及表達復興奧運的意念，但多個日本民調顯示國民持相反意見，上周亦有民眾在福島抗議繼續舉辦奧運。聖火至東奧揭幕當天傳至東京，燃亮主場館新國立競技場，日本官員呼籲民眾在未來121天勿聚集觀賞，更稱若圍觀人數太多，會腰斬活動。

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