世盃外︱連格開腔談重返三獅 感謝修夫基建議捨曼聯投韋斯咸 (18:49)

蘇斯克查於2018年尾擔任曼聯領隊，連格漸不受重用，今年1月底被外借韋斯咸前，今季只為紅魔在足總盃和聯賽盃上陣3次和無入球，外借至鎚仔幫脫胎換骨，在英超披甲7次入5球和有兩個助攻，協助球隊暫列英超第5位，獲英軍主帥修夫基重召。

連格在英軍迎戰聖馬力諾前透露，修帥的建議在他外借決定上起關鍵作用：「修夫基很支持和信任我，他賦予我首場國際賽上陣機會，我為此感到自豪。即使我後來（在曼聯）少有披甲，仍有與他聯絡，聽取他的建議，然後決定自己的去向。」連格續說：「修夫基向我說：『假如我是你，便會留在英超。』其後我考慮轉會，韋斯咸是最好不過的球隊了。」

英軍在今次國際賽檔期需踢3場世盃外，依次作客聖馬力諾隊、迎戰阿爾巴尼亞隊和作客波蘭隊，連格有望被派上陣。對於回歸英軍的抱負，他說：「我仍然相信自己能在最高水平的比賽中發揮，只要努力工作，刻苦訓練，最終可得到回報。」他曾為英軍上陣24次入4球，上次披甲是在2019年6月的歐洲國家聯賽季軍戰，協助英軍以互射12碼打敗瑞士隊。

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